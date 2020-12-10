台中榮民總醫院新建複合式手術室（簡稱Hybrid OR）及心臟血管中心新建檢查室10日熱鬧揭牌，為患者帶來福音。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

台中榮民總醫院新建複合式手術室（簡稱Hybrid OR）及心臟血管中心新建檢查室10日熱鬧揭牌；複合式手術室是中部公立醫院首創1間2室的複合式手術室，可同時執行需合併電腦斷層與血管攝影之混和手術，適用多科手術，包含心臟外科、神經外科、骨科、胸腔外科及泌尿外科，為患者帶來福音。

台中榮總指出，複合式手術室設備新，包括，新一代多軸複合式X光血管攝影機(PHENO)、手術室中電腦斷層為2020年最新水冷式電腦斷層掃描儀（192切，一般複合式手術室為60切），專為病人複雜性手術或創新技術不可或缺的重要醫療利器。

新建的心臟血管中心檢查室為整合心內、心外各項檢查空間。如一般心電圖、24小時心電圖、運動心電圖、心臟超音波、經食道超音波、周邊血管、血管超音波檢查等，整合在共同空間完成民眾各項心血管檢查需求。

心臟超音波擴建為5間且各為獨立空間，多功能檢查室一間可同時提供住院病人排程。整建後整合的檢查室有較大的檢查空間，候檢區同時加大，配套以改善的檢查流程及檢查品質，定能增進患者的整體感受。

新建的心臟血管中心檢查室與心導管室、心臟加護病房、心肺復健中心等皆同位於第一醫療大樓2樓，於整建完畢後形成台中榮總建構大心臟血管中心治療區塊，創立中部地區心臟血管醫療整合照護，嶄新的里程碑。

(中時 )