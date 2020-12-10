中華電10日宣布，為協助國內網通廠發展5G毫米波（mmWave），已建置5G開放實驗室（Open Lab），提供毫米波基地台、以及用戶終端設備之互通性開發測試（Interoperability Development Testing, IoDT），聯發科、中磊、宏碁、宏達電、亞旭、英華達、啟碁等數家國內廠商開發的5G毫米波晶片或設備，已在開放實驗室進行測試。

中華電信強調，希望藉此建構5G毫米波產業生態系，而5G開放實驗室（Open Lab）目前亦提供愛立信及諾基亞兩套5G網路設備平台供廠商測試。

中華電信研究院院長林昭陽表示，面對未來物聯網、AI人工智慧、企業專網等各領域的需求，mmWave毫米波頻譜因具有大頻寬，可實現高速率、低延遲特性，被認為是下一波5G重要技術演進方向，中華電信希望藉由推動5G毫米波技術發展，引爆下一波5G應用。

林昭陽強調，中華電信在3.5GHz主流頻段取得90MHz最大頻寬、最佳頻位，並採用4G／5G雙連結架構技術，率先5G開台，另外亦取得28GHz毫米波頻段的最大頻寬600MHz，除實驗室環境的建立外，近期也進一步將5G毫米波技術運用在企業專網的智慧工廠解決方案，並實地試驗在工廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作等應用，逐步推展5G毫米波技術於企業及垂直場域應用。

另外，也已陸續完成毫米波技術在實驗室與外場測試，中華電強調，實測結果驗證了毫米波技術可實現5G下載峰值速率Gbps等級、單向延遲ms等級的高速率、低延遲特性，對AR/VR視訊直播、高畫質視訊、智慧監控等需要大量資料高速率、低延遲的5G新應用，提供了更好的發展環境。

(工商 )