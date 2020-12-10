東元電機因家電及工程營收持續成長，馬達重電營收也逐漸回溫，10日公布11月合併營收與去年同期持平，前十一月合併營收跌幅縮至6.94％，全年合併營收恐難逃衰退命運，力拚獲利優於去年。

東元11月合併營收39.28億元，與去年同期相比持平。前十一月合併營收406.96億元，較去年同期減退6.94％。東元主管表示，東元11月家電、工程及馬達營收均成長，但歐美等海外市場對大小馬達等重電需求，受疫情影響，加上新台幣匯率升值，造成海外市場營收折合新台幣減少，是前十一個月合併營收衰退主因。

(工商 )