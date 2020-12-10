消費者一靠近，冰箱門即自動感應開啟和關閉。（張妍溱攝）

結帳區有商品辨識系統及自助掃描條碼2種模式，消費者自己結帳。（張妍溱攝）

「無人超商，智能體驗！」7-ELEVEN未來商店X-STORE，10日在台中市北區開幕，吸引拍照人潮；採會員刷卡方式進入，結帳區有商品辨識系統及自助掃描條碼2種模式。亮點門市飲料櫃採感應式自動門冰箱 ，消費者一靠近，冰箱門即自動感應開啟和關閉，可降低冷氣外洩時間，充滿智慧感。

X-STORE同步進駐台中草悟道商圈，首創肖像聯名與X-STORE複合營運，打造在地首家可體驗新式智能標籤(RFID)、高速5G網路結合AR虛實購物與肖像互動的智能超商，藉由複合、聯名、智能3大策略，重新定義座位經濟，並打造最有溫度的智能零售體驗。

首創肖像聯名與X-STORE複合營運，將場景體驗、智能零售巧妙結合，一次解鎖「OPEN！家族X Sanrio三麗鷗」聯名肖像，體驗新式智能標籤（RFID）、高速5G網路結合AR肖像互動等未來智能科技。

以「複合體驗區」與「自助體驗區」雙區規劃，面積81.2坪，全店設置46個座位區，是首家粉紅色系的X-STORE，商品結構複合超商、冷凍鮮物、生活雜貨、3C、CITY系列飲品、烘焙、博客來、生啤酒等8大業態，給消費者智能零售體驗。

(中時 )