金曲歌王李玖哲和賽車女王相馬茜結婚已6年，因為疫情及實境秀節目主持關係，無奈的他只能與日本老婆分居。李玖哲接受《中時新聞網》專訪表示，我們每天早晚都會視訊通話，而且我一定會跟太太說「我愛你」，他害羞的說：「老婆是世界上最漂亮，最溫暖的人，她不只人好，太太根本是完美」。

李玖哲、相馬茜爆分居？曝追賽車女王甘苦談

談到有關老婆的事情，李玖哲神情逐漸變羞澀，就像難為情的大男孩一樣，至於兩夫妻是如何相識？他表示「我們是在學校上中文課認識的，後來也有一起上節目」。李玖哲回想以前在韓國發展，起初沒賺到任何錢，在他人生最低潮時，是相馬茜一直在身邊鼓勵與支持，甚至從未離開他，也因這個舉動，讓李玖哲到現在想起來都很感動，他坦言：「不管發生什麼事，我希望能一直陪伴著老婆，一直到我們老到死，甚至在天堂」。

金曲歌王李玖哲，談到有關老婆的話題，瞬間變成羞澀的大男孩。（圖/麻吉娛樂提供）

被問到所有專輯的歌曲中，有沒有哪首歌是特別獻給相馬茜？李說：「上次專輯有首歌叫《Stay》，雖然她聽不懂英文歌，但我想告訴她，在我最辛苦難過時，謝謝妳一直陪在我身邊不離不棄，未來就讓我們一起完成所有的承諾」。李玖哲表示，在與太太分享這首歌的意境與意義時，她非常感動。

李提到2011年，在美國組了一個團體，那時去了很多地方唱歌，還拍許多廣告，沒想到，竟然連一毛錢都沒拿到，不僅如此，還卡了七年合約，無法做中文專輯，李玖哲坦言：「七年的時間很長，那段期間，很多自己以為是朋友的人，漸漸的就不見了，我曾想過放棄音樂，放棄唱歌，但因為老婆的陪伴，讓我不能放棄自己喜歡的事」。回首過往，他表示「如果那時沒有發生這種事，就不會有現在的我」。

（攝影剪輯/范佐意）

(中時新聞網)