台北市一名年輕女子，因為上個月赴加拿大捐卵，返台後在家自主隔離，不知道什麼原因，用電話與在房間外的美籍老公吵架，最後留下輕生訊息，氣頭上的老公回一句「OK」，之後便沒讀沒回訊息，老公驚覺不對勁衝進房間，發下妻子已經身亡。

這名女子年約20多歲，從美國柏克萊大學畢業後，與美籍老公回台灣北市定居，不久前女子前往加拿大捐卵，於上個月的27日返台，回來後依照規定進行居家隔離，平常由老公送三餐、並用手機與房門外的老公聯繫。

後來夫妻倆經常在電話中吵架，本月5日女子傳訊息向老公透露輕生訊息，老公僅回覆「OK」，女子之後對訊息都沒讀沒回，老公意識到妻子恐真的出事，衝進去發現悲劇已經發生，緊急送往台北醫學大學附設醫院，急救5天仍不治。

根據了解，除了美籍老公供詞外，無法確切掌握當時房間內狀況，且女子體內驗出大麻反應，目前法醫初步相驗，決定暫冰存遺體，待檢警後續調查事發經過。

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