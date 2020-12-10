相隔一年，《哈利波特：死神的聖物I》與《哈利波特：死神的聖物II》電影交響音樂會，將於2021年重返台北演出，並由楊士弘指揮長榮交響樂團演奏，於音樂廳內搭配大螢幕同步播映。

哈利波特電影交響系列製作人、指揮賈斯汀．弗里爾表示，哈利波特系列電影是一股文化現象，延續了無數全球粉絲的美好體驗，「非常榮幸有機會為粉絲們帶來獲獎無數的電影配樂，不僅由交響樂團現場演奏，更將粉絲們鍾愛的電影透過大螢幕同步播放，絕對是令人難忘的魔法盛事。」

《哈利波特：死神的聖物I》是哈利波特系列的第七集，故事描述哈利、榮恩與妙麗踏上旅程，尋找摧毀佛地魔力量的分靈體。三人在獨自逃亡的路上，比以往任何時刻更需要倚賴彼此，但黑暗勢力卻逐步逼近他們。

電影配樂由奧斯卡獎得主亞歷山大．戴斯培擔任，特別的是，在音樂裡他向前幾集由約翰．威廉斯譜寫的經典主題音樂致敬。演出將於2021年1月23日，在台北國家音樂廳登場。

(中時 )