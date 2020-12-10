交通局長陳學台指出，北市今年1月正式推動「外送平台業者管理自治條例」。（吳康瑋攝）

Foodpanda經理郭昕宜指出，外送人員穿梭在車潮之間，正確的駕駛觀念絕不能輕忽。（吳康瑋攝）

除了兩大外送業者，也有一些零散送貨人員，危險的包裹物件，令人觸目驚心。（吳康瑋攝）

現場有名年約28歲的林姓外送員指出，自己從去年開始進入外送的行列做兼職，一年來看過不少同業遭遇生命危險。（吳康瑋攝）

外送員騎機車穿梭街頭巷尾，北市警局統計自去年10月至今年10月，就有2千多件外送事故，市府要求業者加強新進外送員正確的駕駛觀念，交通局10日召開記者會公佈，知名外送平台UberEats攜手貨運及外送合作夥伴推動「自律原則」，更在外送員APP端加上「超速警示提醒」預防危險駕駛行為，總經理李佳穎透露，員工違規懲戒措施還在研擬，預計明年初上路，改善外送員送餐品質。

交通局長陳學台指出，北市今年1月正式推動「外送平台業者管理自治條例」，要求業者必須將所有外送員全數納保、且為提升外送員道安、職安、食安的服務品質，規定所有新進外送員，均須完成3小時線上課程且通過測驗後，才可開始接案。

陳學台透露，外送員的肇事總量已逐步下降，市府每個月都會公布各家外送平台業者的外送事故數據，讓大家知道各家外送平台業者有無改善肇事率，若無改善會要求業者提出說明及改善方法。

李佳穎指出，UberEats在APP部分，推出精準化外送流程節點、流暢訊息互動、超速警示提醒、110緊急援助功能，並且在外送員駕駛過快時，系統會直接向外送員提出警告，若屢次違規，平台將會與外送員解除契約，避免危險駕駛行為屢次發生，預計明年初上路。

此外，身為兩大外送平台之一的Foodpanda經理郭昕宜指出，外送人員穿梭在車潮之間，正確的駕駛觀念絕不能輕忽，公司已替員工不分兼職、全職全數納保，更是首個推動實地道路訓練的平台，透過這些道安宣導，肇事率已逐月下降。

針對外界揣測Foodpanda為肇事龍頭，郭昕宜澄清，公司對交通違規的員工，將強制觀看1.5小時道安影片，並須參加後續交通測驗，且及格才能繼續執業，她透露，Foodpanda已向交通部提案，希望可以讓平台業者查詢前來應徵職缺民眾的交通違規計點，讓外送服務品質確實提升。

現場有名年約28歲的林姓外送員指出，自己從去年開始進入外送的行列做兼職，一年來看過不少同業遭遇生命危險，但他認為，新進職員經過道路安全訓練後，一定都會留意起那些隱藏的行車危機。

欣欣客運公司稽查組長吳至正受訪指出，外送員跟公路駕駛都同屬用路人，除了需要具備正確的駕駛觀念外，也需要有考核測試，才能使駕駛人員持續精進、帶給民眾更優良的服務品質。

(中時 )