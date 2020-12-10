雖然有人說曖昧是愛情裡最美好的階段，不少人還是希望能早日確認彼此的心意，趕快脫單。知名命理專家艾菲爾老師今（10）日就在臉書上分享一則愛情占卜，預測你與心愛的對象在2021年到底能不能修成正果！

★問題：「某個周休二日，你與三五好友相約去山上露營，選定目的地後，驅車前往戶外用品店租借裝備，準備暫時遠離都市叢林，展開假日生活，享受得來不易的悠閒時光。」

★請依次回答下方3個問題，拿出一張紙和一支筆把你的答案寫下來，答案就在最後面！

1、一到露營戶外用品店，你會最先挑選哪一種裝備？

A・帳篷

B・桌椅

2、車子就快抵達山上，同伴卻突然尿急，這時你會？

A・陪他下車解放

B・請他再忍著點

3、主辦人規定大伙要想個晚上即興節目，你會提議？

A・辦營火晚會

B・放歌玩桌游

【答案1、測目前他對妳的想法】

A、帳篷

彼此互相曖昧了一陣，他心裡其實是有心動感覺的，也因此，目前他對你的想法，期望你能試著走進他的生命中，以及已經在思考雙方是不是處得來，算是有點譜浮現了呦。

B、桌椅

雙方像是各處在平行線上，似乎難以有交集，別說是相處，連邊都沾不上！目前他對你比較沒有兒女私情的想法，僅把你當做普通朋友看待，關係想更上一層樓可要多加把勁。

【答案2、測你倆2021未來發展】

A、陪他下車解放

2021年在雙方互有好感的狀態下，彼此心裡都有想進一步的意思，很可能好事就會在年底發生，依照現在的情況，你要脫單簡直不是件難事，就差那臨門一腳僅此而已！

B、請他再忍著點

2021年你們倆偶爾有一些小口角發生，一出現爭執就腦補各種劇情，彼此間開始產生隔閡，都認為對方其實不適合自己，未來的發展恐怕是各自分飛，尋找自己合適的對象。

【答案3、測如果不幸又遇到渣男，是什麼原因讓妳眼超瞎】

A、辦營火晚會

痴心的妳容易一下愛的太深，一旦投入感情彷彿陷入泥淖中無法自拔，以至於被男方吃得死死的仍無自覺，愛得太多讓你變得盲目，分辨不出對方是渣男還是好男人。

B、放歌玩桌游

從前就缺乏愛的你，除了渴望感情，也容易對自己沒自信，認為自己有人愛是多麼可貴的一件事，也因此有較高機率吸引到玩咖，即使對方不斷耍渣也能無止盡地吞忍。

(中時新聞網)