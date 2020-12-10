台中市西屯區某幼兒園傳出學童集體腸病毒感染，引起家長恐慌，雖該幼兒園長喊外界誤傳，但台中市衛生局10日證實，台中市已累計通報17位、2所幼兒園、不同班級的幼童，疑感染腸病毒就醫，目前有2人痊癒、15人請病假。

台中市衛生局說，台中市有幼兒園自11月30日至12月9日止，陸續向轄區衛生所及教育局通報學童感染腸病毒。這些幼兒園加強入院口腔檢查、早中晚每班量體溫、每天2次以漂白水消毒環境、停止混班活動、要求學童入園戴口罩等防治措施。

另家長擔心家中孩童被感染，是否宣布停課？衛生局表示，台中目前並未進入腸病毒流行期，西屯區也非公告須停課停托的行政區，該幼兒園可自行評估是否需要停課。

衛生局說，須公告進入腸病毒流行期後，幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構所在行政區，當年度曾被檢驗有腸病毒71型陽性個案，或腸病毒感染併發重症確定個案條件下，同一班級7日內有2名兒童感染才需停課7日。

醫師呼籲，腸病毒的預防方法，包括，勤洗手、養成良好衛生習慣、均衡飲食、運動及充足睡眠，以提昇免疫力；腸病毒流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

(中時 )