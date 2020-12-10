富邦金控獲利再創歷史新高！富邦金自結11月自結稅前淨利64.68億元、稅後淨利57.89億元；累計今年前11月稅前淨利921.48億元、稅後淨利803.76億元，較去年同期大幅成長37％，每股稅前盈餘（EPS）為8.72元、每股稅後盈餘（EPS）為7.57元，累計稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘均創下歷史新高。

富邦人壽11月稅後淨利為34.40億元，較去年同期大幅成長423％，累計前11月稅後淨利528.16億元，較去年同期亦大幅成長88％，主要受惠於投資績效亮眼及承保利潤提升。今年前11月初年度保費收入（First Year Premium）達1,126億元，總保費收入（Total Premium）為4,898億元，均為市場第二名。韓國富邦現代人壽前11月初年度保費收入（First Year Premium）為新台幣366億元，總保費收入（Total Premium）為新台幣481億元，以當地結算結果累計前11月稅後淨利為新台幣6.42億元。

台北富邦銀行2020年11月稅後淨利13.22億元，較去年同期成長43％，淨利息收益及手續費收入均維持穩定，截至2020年11月，信用卡流通卡數突破380萬張，較去年同期成長28％；有效卡數逾250萬張，也較去年同期成長23％，累計前11月稅後淨利182.55億元。北富銀2020年11月底逾放比率為0.15％，備抵呆帳覆蓋率為817％。

富邦產險2020年11月稅後淨利5.15億元，較去年同期成長26％，累計前11月稅後淨利48.31億元，較去年同期成長17％。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前11月簽單保費收入較去年同期成長7％，前11月市佔率為24.5％，持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券2020年11月稅後淨利4.65億元，較去年同期成長271％，獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升，承銷、興櫃均為市場第二。累計前11月稅後淨利為37.60億元，較去年同期成長52％。

富邦華一銀行2020年前11月獲利成長強勁，累計前11月稅後淨利達新台幣18.33億元，較去年同期成長33％，主要受惠於淨利息收入成長帶動。

(工商 )