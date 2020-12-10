法國10月工業生產月增1.6％ 優預期 19:212020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國統計局（Insee）10日公布，10月工業生產月增1.6％，優於《華爾街日報》訪調分析師預估的月增0.5％，連續6個月上揚。Insee同時上修9月數據，由初公布的1.4％月增幅上調至1.6％。若與新冠疫情侵襲歐洲前的2月份相比，10月工業生產萎縮3.6％。 《半導體》廣穎11月營收年增10.4％ 前11月成長13.3％ 豆府餐飲集團11月營收1.66億元、年增40.74％ 創歷史同期新高 (工商 ) #上揚 #工業生產 #月增 #Insee #法國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國10月職缺數創三個月新高 06:372020/12/10 財經 前11月證交稅暴增６成 04:102020/12/10 財經要聞 M2增速、新增信貸略勝預期 融資旺 景氣溫和復甦 04:102020/12/10 全球財經 Audi e-Tron GT 電動跑車在德國工廠開始生產，使用 100％ 綠色電力 15:132020/12/10 汽車情報-汽車新聞 崇友前11月合併營收創歷年新高 15:402020/12/10 財經 新品、雙11網購拉貨 永裕11月營收攀歷年同期次高 18:592020/12/10 財經 綠界前11月營收破10億 年增近２成 15:292020/12/10 財經 momo富邦媒靠雙11助攻 11月營收92.6億元改寫單月營收新高 14:442020/12/10 財經 岱宇11月營收 續創歷史新高 04:102020/12/10 證券．權證 中法元首通話 北京承諾多買法國紅酒 13:162020/12/10 國際 10月僱用人數及薪資 不動產業、營建業名列前茅 17:302020/12/10 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 真正的特斯拉殺手？獲比爾蓋茲投資 這家公司股價2天飆70％ - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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