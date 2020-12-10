法國統計局（Insee）10日公布，10月工業生產月增1.6％，優於《華爾街日報》訪調分析師預估的月增0.5％，連續6個月上揚。Insee同時上修9月數據，由初公布的1.4％月增幅上調至1.6％。若與新冠疫情侵襲歐洲前的2月份相比，10月工業生產萎縮3.6％。

(工商 )