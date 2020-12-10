近年新興科技應用快速發展，各種創新商業模式應運而生，北市府產業發展局為推動各種新興科技在臺北市落地應用，10日於永康商圈金石堂龍顏講堂舉辦「數位永康GO！天天體驗AR／VR拿獎勵！」啟動說明會。

產發局指出，活動串連工業研究院、米菲多媒體、北市東門永康商圈發展協會及Yahoo TV之產官學研力量，以永康商圈作為示範場域，透過線上AR遊戲以及VR 360環景體驗等線上趣味行銷內容，增進民眾與店家的互動深度，協助永康商圈改善疫情期間，人潮與消費力銳減所造成的負面衝擊。

產業局指出，活動現場邀請與會嘉賓共同掃描QRcode揭開序幕，透過Web VR感受店家氛圍，並由Yahoo TV的人氣網紅─β虎妮跟杏仁咪嚕現身帶領與會者暢玩AR小遊戲，賺取虛擬「永康幣」以及現金折抵券，並於現場直接折抵消費，活動期間自10日至25日止，除了讓民眾實際感受AR／VR技術，體驗新興科技為生活帶來的樂趣外，還能帶動商圈經濟活動。

產業局表示，因應疫情對北市商家以及實體店面經營者的生意衝擊，109年1月起陸續辦理各種補助、輔導措施以及創新政策，協助實體店家進行體質改善的措施。

產業局指出，透過東門永康商圈發展協會，提供永康商圈店家數位經營相關課程，並成功協助許多商家創造更多的線上人流與商機。

產業局說，這次再度與東門永康商圈發展協會和旗下會員店家合作，希望透過AR／VR新興技術的進駐，打造全新的線上行銷與線下消費整合模式，在後疫情時代，為商圈帶回更多的消費人潮與消費力。

米菲多媒體執行長盧俊諺認為，消費者的購買意願來自兩個管道，分別是對於商品和店家的情感以及消費誘因，活動特別設計玩遊戲折抵消費與iPhone 12 mini抽獎活動，鼓勵消費者每天體驗AR丟罐子、棒球九宮格、拉霸機以及射氣球四種夜市小遊戲以獲得「永康幣」，換取至永康商圈折抵消費的額度，並於消費折抵後獲得抽獎機會；同時為了增加遊戲意願，更邀請Yahoo TV兩位人氣虛擬網紅β虎妮跟杏仁咪嚕陪同玩家遊樂。

產業局特別感謝東門永康商圈發展協會劉鴻翔理事長的協助與溝通，共計有18家商家參與，涵蓋特色料理、手搖飲、甜品、伴手禮烘焙、咖啡店、茶館、巧克力、百貨精品等東門永康協會旗下成員。

產業局歡迎大家於10日至25日活動期間，進入活動頁面，登入Google或臉書帳戶，線上遊歷18家活動店家，感受其店面特色氛圍，同時體驗AR遊戲，根據民眾之遊戲結果發放永康幣，最多發放3枚，集滿3枚即可兌換活動店家15元折抵券乙張，天天玩，累積張數與金額越多，至店家消費折抵金額就越大，同時提高活動最大獎iPhone 12 mini的中獎機率。

(中時 )