股債多頭，讓金控獲利持續創新高。國泰金控10日公告11月自結獲利，單月稅後賺41.6億，累計前11月稅後獲利722.3億元，較去年同期成長逾22％，且獲利金額創金控成立以來新高，每股稅後獲利5.13元。

也因為股債雙漲，國泰金淨值已拉高到8,900億元以上，亦創歷史新高，每股淨值來到59.8元，相較於10日國泰金收盤價41.45元，顯得極為「委屈」。

國泰金今年強勁獲利表現，主要來自子公司國泰人壽，今年實現股債利得應已逾1,300億元，創歷年新高，前11月累計稅後獲利492.3億元，亦是國壽成立57年來的新高，比2019年同期成長46％左右。

同時國壽淨值下股債未實現利益仍持續增加，11月底淨值達7,080億元，亦是歷史新高，淨值／資產比拉高到10.5％，應是大型壽險公司中比率最高者。

1月新台幣雖升值0.35％，即升1角，但國壽擅長的一籃子貨幣避險奏效，同月如韓元升值2.6％、星幣升值2.1％、人民幣升值1.8％，所以國壽11月還增提11億多元的外匯準備金，餘額來到118.5億元，亦是壽險公司中最高。

(工商 )