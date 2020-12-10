新加坡星展銀行10日宣布，推出「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange），提供包含加密貨幣交易在內的全方位數位資產生態系。這是第一家跨亞洲市場的商業銀行，正式導入數位資產交易。

此項新增金融業務，星展銀行表示，已在獲得新加坡金融管理局（MAS）原則性核准後，正式被授予「合格市場營運商」（Recognised Market Operator）執照，授權星展可從事股票、債券和私募股權基金等資產的市場交易活動。

該交易平台上，除了新加坡金管局MAS核准的STO（證券型代幣發行）交易案，數位貨幣交易可以有4種法定貨幣（新加坡幣、美元、港幣、日圓）和4種最成熟的加密貨幣（比特幣、以太幣、比特幣現金、瑞波幣）提供相互兌換服務。

比特幣價格在今年第四季期間再創歷史新高，星展銀引用市場估計，2019年全球數位交易平台的「每日交易額」約在500億美元至1,000億美元之間。

星展集團執行總裁高博德表示，數位資產的快速成長，為重塑資本市場提供了無限可能性，「為了提升新加坡作為全球金融中心的競爭力，我們必須做好準備，迎接數位資產與數位貨幣交易成為主流的趨勢。」

(工商 )