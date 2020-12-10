英國脫歐過渡期即將在年底到期，英歐的貿易協商持續卡關未見突破，英國首相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩同意談判延長至13日周日，力求打破僵局。但雙方在漁權、貿易競爭條款等癥結點的鴻溝仍深，面臨英國無協議脫歐的風暴，馮德萊恩坦承雙方立場的差距仍大。

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