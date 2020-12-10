英歐脫歐貿易談判 延至周日 19:302020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國脫歐過渡期即將在年底到期，英歐的貿易協商持續卡關未見突破，英國首相強生與歐盟執委會主席馮德萊恩同意談判延長至13日周日，力求打破僵局。但雙方在漁權、貿易競爭條款等癥結點的鴻溝仍深，面臨英國無協議脫歐的風暴，馮德萊恩坦承雙方立場的差距仍大。 安醛守護 歐德打造健康綠色生活 銀行業經濟預測新共識… 台灣明年GDP增速3~4％是標配 (工商 ) #英歐 #馮德萊恩 #周日 #脫歐 #貿易談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維恩代理日本Hitachi空壓機 高效能 04:102020/12/10 產業特刊 絕版出清 優渥實木廠拍 12月10日 登場 04:102020/12/10 產業特刊 美喊脫鉤要看齊這國 與陸貿易大砍99.4％創單月新低 10:292020/12/10 財經 天王交鋒 C羅2球力壓梅西 04:102020/12/10 運動天地 布塔朱吉使華大熱門 04:102020/12/10 國際大事 英國新加坡簽自貿協定 東協國家首例 14:072020/12/10 國際 《國際經濟》新貿易協定 英歐領導人周末前達共識 10:342020/12/10 財經 中法元首通話 北京承諾多買法國紅酒 13:162020/12/10 國際 汪毅夫 新人新氣象 04:102020/12/10 論壇廣場 《國際金融》德銀宣布2022年成本刪減和獲利目標 11:252020/12/10 財經 父母來自台灣 戴琦有望任拜登政府貿易代表 13:352020/12/10 國際 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 真正的特斯拉殺手？獲比爾蓋茲投資 這家公司股價2天飆70％ - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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