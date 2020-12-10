5G需求大爆發，我國上市櫃公司2020年前三季赴陸投資利益不但未受疫情影響，反驚見創史上新高！金管會證期局副局長郭佳君10日公布國內上市（櫃）公司投資海外及大陸情形，在5G通訊及消費性電子產品需求激增下，累計2020年前三季上市櫃赴陸投資利益達2,769億元，較去年同期增加636億元，寫下歷史新高。

郭佳君表示，截至2020年第三季止，上市櫃公司赴陸投資金額較2019年底增加51億元，上市櫃公司累計投資新臺幣2兆5,161億元。她分析有三大原因，包括：一、營運策略考量增設大陸子公司及分公司、二、併購取得大陸子公司、三、因應子公司業務拓展、建廠之資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以「電腦及週邊設備業、電子零組件業」投資金額較大。

不過，雖然上市櫃公司大部份在大陸投資收益暴衝，但發展呈現兩極化，也有公司黯然撤出。據證期局統計，截至2020年第3季止，赴大陸投資的上市櫃公司合計1,190家（上市670家、上櫃520家）占全體上市（櫃）公司總家數1,613家的73.78％，較2019年底減少8家，這是歷年來第二次有公司撤出大陸，上一次是發生在2017年、撤出了11家。郭佳君表示，今年撤出的產業包括：紡織、半導體及通信網路等。

郭佳君表示，從業者提供資料及回應來看，主要有兩大原因：一是大陸子公司的營運一直出現虧損、二是母公司整體營運策略考量及調整。她分析，主要應該是個別公司長年經營不善，若只是暫時性衝擊而造成虧損，基本上還不會退出營運。

在投資收益累計匯回金額部分，截至2020年第3季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額達5,280億元，占累積原始投資金額2兆5,161億元的20.98％。郭佳君分析，匯回原因主要為配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

(工商 )