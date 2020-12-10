為吸引綠能高科技產業投資台南與促進在地企業升級轉型，台南市府與光電科技工業協進會10日於成大國際會議廳辦理「台南綠色科技大投資論壇」，台南市長黃偉哲到場致意，期盼未來藉由產官學研等多方合作，讓綠能科技產業在台南持續扎根發展，「讓國際看見台灣」。

光電科技工業協進會指出，「台南綠色科技大投資論壇」涵蓋國家產業布局、台南產業群聚規畫、綠色產業商機等議題，出席業者一致看好進駐台南投資。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的日照資源，年日照時數為全台最長，在發展太陽光電的進度上，申請容量達1.7GW，實際發電量達1.64GW，市府團隊將持續配合中央政策，投入資源發展多元的綠能應用，把綠能產業發展帶向國際，讓國際看見台灣。

黃偉哲説，透過這次論壇活動與產業各界搭接，促成投資台南的目標，不管是作業程序上、技術層面上碰到的問題，或是在地方最適當的配合模式，在論壇上都能達到最好的溝通，共同繪製未來市政發展藍圖。

經發局長陳凱凌表示，市府於沙崙科學城核心區周邊規畫相關配套措施，透過地域性群聚，吸引國內外大廠進駐及投資，進而推動地區經濟就業，帶動台南前瞻科技產業與區域經濟的發展。

除開發綠能產業園區，亦積極招商引資，期望打造從研發、生產到行銷展示的完整產業聚落，促成產業聚落化及帶動區域發展，奠基台灣能源及產業發展關鍵基礎，更作為全國綠能智慧生態城典範。

(中時 )