士林地方法院舉辦國民法官模擬法庭演練，6名國民法官、3名職業法官9人，經過3日的審理，傳喚當時案件的精神鑑定醫師作證，10日下午3點作出判決，比起原來真實案例，經高院判決7年確定，國民法官模擬法庭判決7年6月。

模擬法庭經由檢方挑選的案例，實際發生在2015年科技公司張姓工程師，因不堪工作負荷，遭主管解聘後心生怨懟，持柴刀連砍2刀，造成蔡姓主管肩膀有5公分深刀士林地院當時依殺人未遂罪，判處有期徒刑9年半，經高院合議庭囑託亞東醫院進行精神鑑定，認具有辨識違法能力，不予減刑，但雙方達成和解，改判7年確定。

士林地院選任6名正取以及4名備位，學歷分布高職、專科、大學、碩士，職業則有待業中或從事資訊、會計、家管、捷運公司人員、總經理、副機長、行銷、教會人員等，年齡層介於20歲至70餘歲區間，10日近中午時分辯論終結，國民法官法庭在休息片刻後，隨即於12時30分開始評議，經過將近4小時評議，最後以絕對多數之票數，判決被告犯殺人未遂罪，並未以辨識能力降低予以減刑，判處被告有期徒刑7年6月。

司法院副院長蔡烱燉參加研討會表示，國民法官參與審判，已不是理論，也不是紙上談兵，而是即將自112年1月1日起，成為每位國民的日常。研討會中，檢察官、辯護人及多位國民法官均提出具有參考價值之意見與心得，國民法官們均一致肯定國民參與審判制度，確可使司法更加透明，讓人民進入法院，更加瞭解司法。

(中時 )