古曜威、電影《無聲》男主角劉子銓、YouTuber大胃王賴珮菱（LULU）10日拍攝公益廣告，3人因公益結緣，首次合作，即興玩起提前交換聖誕禮物，LULU還約大夥比賽吃聖誕大餐，LULU食量像是無底洞，透露曾經1個月花9萬元伙食費，劉子銓跟古曜威當場傻眼，古曜威表示9萬是他3個月的開銷花費，打趣說跟她交往深怕會被吃垮。

古曜威時常透過社群與粉絲互動，曾收過粉絲的信，但發現信封內卻有1萬元，十分驚訝，「當下覺得這封信感覺有點厚度，覺得裡面除了信之外，應該還有卡片，結果一打開，看到現金1萬元」，他與經紀人討論後，決定把1萬元拿來做公益購買年菜，捐贈給弱勢家庭。

而17歲的劉子銓是劉亮佐的兒子，外型帥氣受到關注，被問及有交女友？他直說明年準備考大學，目前以課業為重，父親不會禁止他交女友，父親鼓勵：「趁年輕多交點女友。」他雖身為高中生，卻擁有老靈魂，愛看經典電影，喜歡聽「動力火車」的音樂，理想型是謝欣穎，他認為未來交女友不排斥姐弟戀。

古曜威拍攝公益廣告。（紅心字會提供）

(中時 )