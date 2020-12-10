瑞莎出席義大利巧克力品牌記者會。（Venchi提供）

瑞莎與女兒Nika一起出席義大利巧克力品牌記者會。（Venchi提供）

瑞莎10日帶著4歲愛女Nika一起出席義大利知名巧克力品牌Venci開幕活動，她笑說，Nika竟然為了要騰出肚子空間吃她最愛的巧克力和冰淇淋，從一早開始就不願意吃早餐，連午餐也不吃，因為抱著「今天是提前來過耶誕節」的心情，所以她默默允許女兒這麼做，並表示只要不攝取過量甜食，每天給女兒一點點她喜歡的巧克力會讓她心情好，反而有助於各種學習，覺得這對女兒其實是好事。

瑞莎表示，Nika精力旺盛很喜歡跑來跑去，也是很喜歡學習數學，每天下課後還會上各種不同的課，包括學芭蕾、游泳、體操、溜冰、韻律體操、英文、籃球課，「她很愛運動，也是非常適合運動的孩子，我發現讓她運動會幫助她學習更好、比較專心」，她坦言Nika跟媽媽差不多一樣忙，「剛好可以一起回家休息！」學習能力很好的Nika會三種語言，外公外婆跟她說俄文，爸爸教她英文，但跟媽媽一樣最愛說中文，而且很堅持說中文，「她都說她是台灣人，雖然爸爸是美國人，但媽媽是台灣人！」

她笑說，Nika今年向耶誕老公公許願的禮物，就是想要巧克力，「我們還特別寫信給耶誕老公公，然後真的去郵局寄信，只是寄信和收信地址都是我們家，郵局的叔叔非常可愛，一看就很配合地說『這是要寄到國外給耶誕老公公的嗎』。她信裡說她很乖，有照顧爸爸媽媽和同學，耶誕禮物可不可以送她巧克力」，「信當然是我幫她寫的，但她會自己寫Nika」。

瑞莎透露，她自己也是一定要每天吃巧克力，「不然我會累，吃一點巧克力讓我心情好，心情好可以做很多事，巧克力是我的動力其中之一，我的孩子也是，保持好心情才會想要學習很多東西、想做很多事。巧克力又好吃、又讓我們心情好，做更多事情，剛好耶誕節又快到了，真的是非常棒的禮物！」所以帶著女兒一起出席一點也不覺得是工作，反而覺得真是非常開心的一天。而原本下午活動進行時間應該是Nika平常午睡時間，她卻為了可以吃到最愛的巧克力和冰淇淋而精神飽滿，活動記者會上不斷露出迷人的可愛笑容，萌翻所有人。

瑞莎說，很開心這品牌來到台灣，因為之前跟老公去義大利度蜜月，一直很想吃吃看這全球有名的巧克力、冰淇淋，但他們去的地方比較偏僻，不是大城市，所以沒有找到這家店，直到最近聽到台灣有引進，早已經開心朝聖。

(中時 )