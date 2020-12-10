為創造安全的外送服務環境，Uber Eats 與貨運合作夥伴以及外送合作夥伴10日宣布推動「平台道路安全自律原則」，包含持續進行道路安全訓練以加強防禦駕駛、精進夥伴端 App 安全功能與措施升級，以及提倡「慢一點，我 OK」的社群理念，一起共創安全、友善的外送產業環境。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats以《臺北市外送平台業者管理自治條例》為指引，提升在道安、職安、食安層面的各項措施。除了線上道安訓練和考試，更與外送合作夥伴與各地交通單位、監理單位、駕訓班舉辦道安講座，提升防禦能力，期盼一起努力減少事故。另外，Uber Eats更升級全時段保險，外送合作夥伴皆可獲得全時段團體傷害險，且保障傷亡最高理賠金額達300萬元。

李佳穎表示，合作貨運業者依循相關法令規定要求新加入Uber Eats的外送夥伴，皆須完成3小時的線上課程並通過測驗後，方能開始接案，此計畫累積至今已有超過25,000名外送合作夥伴通過線上測驗。Uber Eats 與合作貨運業者積極鼓勵所有外送合作夥伴回訓，後續將以複習考搭配抽獎活動的方式，號召更多外送合作夥伴完成線上訓練，預計今年底通過率達8成以上。此外，今年在 Uber Eats 協助下合作貨運業者已經於台灣14個城市，舉辦逾30場的道路安全講座及實地演練，共有1,170位外送合作夥伴完成受訓。

李佳穎說，Uber Eats 與合作貨運業者將以「平台道路安全自律三原則」：一、積極道安訓練，研擬危險駕駛追蹤機制與排除；二、安全至上，不搶快；三、提倡「慢一點，我OK」的外送服務使用理念，期能在提供便捷服務時，也做到安全守護。

Uber Eats積極推動道安訓練，研擬危險駕駛追蹤機制與排除，將持續與相關單位合作舉辦線上、線下課程，納入實用新內容；此外，Uber Eats 和合作貨運業者也積極跟交通監管單位研議有效的交通事故追蹤機制，針對危險、高風險駕駛強化再訓練，未來亦不排除考慮與持續漠視危險駕駛行為而有屢次重大違規的外送合作夥伴解除契約。目前已在研議建置更快速有效的肇事紀錄審查機制，從源頭防堵高風險行為人上路。

為推動「安全至上，不搶快」理念，Uber Eats 持續更新外送合作夥伴端的 App 功能，已推出「精準化外送流程節點」、「流暢訊息互動」、「超速警示提醒」和「110緊急援助」等四大功能，協助外送合作夥伴在送餐過程中的障礙排除，以及事故協助。明年預計會持續推出新的安全性功能。

為提倡「慢一點，我OK」的外送服務使用理念，Uber Eats在要求落實道安守則之外，也鼓勵消費者、商家合作夥伴、能善用 App 功能，減少催促，降低給予外送合作夥伴的外在壓力，共同努力減少事故發生的因子。Uber Eats 也承諾持續優化 App 功能與平台措施提升經驗，與合作貨運業者打造便利、安全、友善的優質外送生態。

(工商 )