全球最大加密通貨比特幣今年來漲勢不歇，掀起新一波投資潮，根據摩根大通（JPMorgan）發布最新報告指出，自今年10月以來，黃金不斷流出大量資金，而流向比特幣，這種趨勢將持續一段很長時間，而隨著比特幣等加密貨幣在主流金融市場愈來愈受歡迎，黃金市場恐將受到重大衝擊。

根據美國財經媒體報導，隨著加密貨幣變得愈來愈受歡迎，摩根大通成為為數不多，預測黃金和加密貨幣市場將發生重大轉變的華爾街銀行之一，未來幾年，就算投資人僅將資金分配中的一小部分，從黃金轉向加密貨幣，這種趨勢仍將給貴金屬市場的多頭行情帶來壓力。該行策略師在報告中表示，機構投資人接受比特幣的趨勢才要開始。

同時，摩根大通數據顯示，自今年10月以來，比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）已有近20億美元資金流入，同期的黃金ETF則流出70億美元。

另外，摩根大通統計也顯示，比特幣僅占家處族理財資產的0.18%，而黃金ETF則達到3.3%，若資金從黃金流向比特幣，其規模將以數十億美元來計算。

該行策略師認為，如果這種中長期論點被證明是正確的，那麼未來幾年中，金價將遭受結構性逆流的衝擊。但從短期來看，比特幣價格可能已經過高，上漲動能的信號不斷惡化，可能引發投資人的拋售潮，而金價則可望反彈。

(中時新聞網)