《華爾街日報》報導，據消息人士透露，美國準總統拜登已決定提名戴琦（Katherine Tai）出任美國貿易代表，任命案若獲通過，戴琦將成為史上首位台裔貿易代表。報導指出，任命戴琦代表拜登有意開始迅速處理貿易議題，並與盟國合作共同對抗中國日益升高的競爭壓力。

多名消息人士爆料，美國貿易代表的人事已經定案，拜登已決定提名戴琦出任，拜登將於本周稍晚正式公布此項人事任命。

現年45歲的戴琦在美國康乃狄克州出生，父母均來自台灣，現為眾院歲出入委員會首席貿易律師。

畢業於耶魯與哈佛法學院的戴琦出社會後先從事貿易律師，2007年就投身公職進入美國貿易代表辦公室，主要負責中國業務，包括處理美國在世界貿易組織對中國提起的訴訟。

戴琦上任後馬上要處理的工作包括落實美墨加貿易協定，以及決定如何處理川普任內實施的爭議性關稅。她同時將在拜登對中國大陸政策上扮演關鍵的角色，包括會不會以及何時對3,700億美元陸貨取消懲罰性關稅。

戴琦主張不應對中國大陸打關稅戰，她在8月時就呼籲對中國政策應該採取非以關稅戰為主的策略，她認為關稅戰主要是防禦，美國需要的是進攻，好的貿易政策應是策重於自身勞工、產業與經濟的競爭力。

此外，戴琦還主張美國應藉由補貼與其他誘因來解決過度依賴中國進口的問題，她同時建議美國與盟友之間可以彼此採購一定數量的設備，取代向中國採購，即便採購價格比較高。

戴琦出任貿易代表的消息普遍獲得國會兩黨的肯定，眾院有10名女議員就公開呼籲拜登提名戴琦，民主黨籍的參院金融委員會委員威登（Ron Wyden）表示，「戴琦具備傑出貿易代表的經歷，她為美國勞工爭取權益的成就展現出她深知如何擁護美國家庭在乎的價值」。

(工商 )