蘋果iPhone 12帶頭、微軟新世代遊戲機XBOX助攻，和碩11月營收躍增至1,791.92億元、創下單月營收歷史次高，月增幅度逼近3成，並比去年同期成長超過26％，累積前11月營收達1.26兆元。由於i12系列銷售動能仍強，不排除12月營收仍有機會維持在11月營收附近，全年營收可望改寫2018年1.34兆元、再創歷史新高。

和碩11月營收1,791.92億元，創下單月營收歷史次高的成績，同時也是11月營收同期歷史新高，11月營收比10月大增29.69％、比去年同期成長26.08％，累積前11月營收1.26兆元，比去年同期成長1.75％。

一般估計，iPhone 12月的銷售動能還是可望維持在相對高點，和碩12月營收有機會站在與11月營收相近的水準，不至於比11月下滑太多，換言之，今年和碩營收應能超越2018年創下的1.34兆元高峰，再創歷史新高。

(工商 )