今年因疫情而興起的類出國旅遊不斷有新玩法，旅行業者紛紛攜手航空業者，結合搭飛機打造國旅行程，讓久未搭機的民眾有不同的偽出國旅程可玩。

易遊網攜手星宇航空在12月19日推出「易遊網X星宇航空微旅行2.0計劃」，包裝出台南2天1夜機酒套裝、落地後的台南1日遊等豐富行程，這也是原本走國際線航程的星宇航空首度在國內展開不同起降目的地的行程，讓類出國不再只有單點起降的純飛行體驗，還能以划算價格延伸至陸上旅遊，體驗完整的國內輕旅行。

「易遊網X星宇航空微旅行2.0」共3款機酒套票組合可選，「商務艙機酒套票」能搭乘星宇航空商務艙座席及高鐵商務車廂，入住台南5星飯店「台南大員皇冠假日酒店」套房房型，且包含2客早餐及轎車機場接送的服務，每人含稅1萬8999元起；「經濟艙機酒套票（雙人雅座）」2人可在機上位席可享受3人座空間，下榻台南人氣飯店「和逸飯店 台南西門館」，並含高鐵標準車廂車票和台南機場到飯店的接駁服務，每人含稅1萬399元起。

「經濟艙機酒套票」則是可搭乘星宇航空經濟艙，入住華麗氣派的「榮興金鬱金香酒店」，同樣搭配高鐵及接駁服務，每人含稅7399元起。此外，想自行安排住宿的旅客，也有「經濟艙+高鐵套票」的划算組合可買，含機場到市區接駁，每人含稅6399元起；還有台北至台南或台南至台北的純飛行體驗，單程每人含稅5520元起。

抵達後台南想要來趟懶人旅行，易遊網也特地推出多款台南1日遊行程，包含【億載金城、安平樹屋、烏山頭水庫、新化老街一日遊】、【關子嶺溫泉、台江國家公園、落羽松森林一日遊】，加購優惠價1150元起；想包車暢遊台南古都，走訪台版亞馬遜「四草綠色隧道」、網美打卡熱點「台南美術館」、台南人氣古蹟「安平古堡」、被譽為「全世界最值得期待的七大公園」之一的「河樂廣場」等景點，4人一車優惠價3500元起。

「和逸飯店 台南西門館」為台南熱門飯店之一。（易遊網提供）

旅天下則與台灣虎航獨家合作打造「迎接2021第一道光 台灣虎航曙光專機」，獨家包下整台虎航專機，在明年1月1日清晨帶旅客往東北方飛航，最遠至日本宮古島上空後折返，航程約2小時，旅客可在高空體驗比陸地上更早的迎接新年曙光行程；同時還在陸上特別規劃桃園機場半日遊，由專業導覽帶領參觀充滿台灣味的主題候機室，到新落成的昇恆昌東方宇逸貴賓室享用精緻3道式套餐，再體驗各項設施，且不真正出國也可於昇恒昌免稅店血拼。

「旅天下迎接2021第一道光 台灣虎航曙光專機」昇恆昌免稅購物樂與機場貴賓室午餐的偽出國搭機體驗，每位6888元，前30席報名可享折扣300元之優惠，報名還贈送旅天下旅行三件組。

網美打卡熱點「台南美術館」。（易遊網提供）

東方宇逸貴賓室主要以木質基調設計。（旅天下提供）

去年落成的東方宇逸貴賓室。（旅天下提供）

(中時 )