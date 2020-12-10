在婚姻裡忠誠是最重要的事，若出軌被抓包，這段感情大概是回不去了。一名人妻在臉書委屈抱怨，自己在4個月內連續抓包丈夫偷吃4次，忍不住攤牌後，丈夫竟無所謂地說，「離婚可以，但離婚後妳一毛錢也拿不到。」事後丈夫又提出協議，直說只要演模範夫妻給客戶及父母看，每月就可拿到15萬元，讓原PO相當受傷，不過大多網友看到此條件，紛紛勸她別離婚，「先存到一定的數目再離。」

這名人妻今(10日)在臉書社團「靠北老公2.0」上發文控訴，自己丈夫對這段婚姻不忠誠，她今年8月時抓包丈夫外遇一名直播主，攤牌後丈夫保證會斷乾淨；但9月又外遇一名大學生，抓包當下丈夫只說自己是外面玩玩；等到10月時，丈夫包養了一名模特兒；11月去醫院自費健檢時，竟勾搭護士。丈夫一連串的外遇，讓原PO傷痕累累，「他給我的感覺是抓到就抓到，切了再換一個」。

忍無可忍的她，決定一次攤牌向丈夫協議離婚，沒想到丈夫態度冷漠，「但我們有簽財產協議，你一分錢都拿不到，離婚後我也不需要給你錢。」但若原PO睜一隻眼閉一隻眼，忍受這些鳥事，且在父母及客戶前表演模範夫妻，每月就能拿到15萬元的生活費。

心痛不已的原PO不解，「為何男人做錯就要女人來承擔？他可以去會外面花心玩女人，我卻在要在家當模範太太，好不公平。」不過貼文發出後大批網友反勸不要離婚，「15萬聘你當原配，那各自各精彩吧～」、「15萬耶~何必離婚？真的有給錢~他愛搞就去搞啊~你就那錢快活過好自己人生！」、「15萬，別離！他會老的，他老了妳就很多錢了」、「別離婚，為了錢存好存滿，對他死心吧！愛演就一起演。」

(中時新聞網)