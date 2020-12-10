林為洲大事記票選 (吳家豪攝)

國民黨立院總召林為洲於立院本會期結束後將卸下為期一年的黨團幹部職務，下會期將由藍委費鴻泰接任總召。林為洲今日於臉書PO出任期內立院媒體票選大事記，第1名為近日的議場的豬內臟大戰，第2名為當日同時發生的KO基進黨立委陳柏惟，戳破陳事前說要1打35個的張狂宣言。

立院媒體今日票選林為洲近一年來擔任藍營總召所拋出之議題及行動中，令人印象深刻事件。共有10來位記者參與投票，票選結果的前5名依排序分別為內臟大戰、KO陳柏惟(戳破1打35)、突襲立院阻擋監院人事案、拋出國民黨改名議題、擴大光譜告別韓流。

國民黨為民進黨開放萊豬，要求行政院長蘇貞昌道歉，但蘇揆拒絕，藍營為此杯葛議事12次，最後民進黨立委輪值守住議場，才終於在11月25日上午7點迅速占領主席台，讓蘇揆得以進入議場進行施政報告。國民黨當日為此準備豬內臟潑向主席台表達抗議，現場綠委也拾起內臟反擊，上演丟豬內臟大戰。

豬內臟大戰當日，各黨立委在議場混戰，陳柏惟事前放話要1個打35個國民黨立委，結果現場發生衝突時，立刻遭林為洲鎖喉壓制。陳柏惟事後表示下次會更強硬，挑戰1打36。

除上述名次外，另也有反對NCC跟中選會酬庸、開車到中正分局為「信功事件」告發蘇貞昌違反《社維法》、反萊豬、帶領藍營參加秋鬥、揭發唐榮案、外交部報電報案等事件。林為洲表示，回顧過去一年，其實也發生不少事情，未來交棒後，會將重心回歸到選區服務。

(中時 )