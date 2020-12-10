宥勝為主演的HBO新影集《戒指流浪記》接受專訪。（陳俊吉攝）

宥勝為主演的HBO新影集《戒指流浪記》接受專訪。（陳俊吉攝）

宥勝為主演的HBO新影集《戒指流浪記》接受專訪。（陳俊吉攝）

宥勝5年沒推出影視作品，今年更帶著妻小開露營車旅行了８個多月，隨著主演的最新作品、HBO Asia原創影集《戒指流浪記》即將於13日首播，他10日接受專訪時進一步透露，已決定定居台中，待安頓好家人，「我很想好好演戲了」！他說最近一連看了《親愛的房客》、《刻在你心底的名字》等多部國片受到很大衝擊，尤其看完《同學麥娜斯》後，更是傻坐在位置上久久站不起來，不斷反覆咀嚼，坦言超想挑戰這種BL題材，至於尺度則不侷限，「只要正面下體不露就好！」

宥勝過去曾出過寫真集，被譽為同志天菜、甚至被貼過同志標籤，連合作過的隋棠、陳怡蓉都曾要他「就承認吧」，接拍BL劇不怕再度被聯想？宥勝笑說，如果能演到讓大家都覺得「我是」，那就是成功了。他坦言觀影時曾看著銀幕上莫子儀的屁股自問：「我能這樣演嗎？能這樣脱嗎？我的屁股能這樣抽嗎？」當下的感受是感人而不是情慾的傳達，「覺得那畫面很珍貴，所以好奇自己如果也能挑戰這樣的表演，在當下會如何呈現」。他說老婆也支持他挑戰這類題材，甚至兩年前看完《誰先愛上他的》就曾主動告訴他：「「如果你40歲要出櫃，你不要那麼掙扎，我不會反對！」

HBO《戒指流浪記》男主角宥勝專訪(陳俊吉攝)

宥勝在《戒指流浪記》中飾演絕頂聰明卻無法跟周遭人好好相處的保險精算師，有著類似自閉症與亞斯伯格的表徵，劇中與女友林予晞的婚姻觀南轅北轍，一個覺得結婚很困難，一個想得很簡單，因而發生衝突。他說自己也不認同很認同他飾演的角色「奕之」的婚姻觀，「 女友罵他不負責，其實是因為他太過負責，但他不懂愛的本質，不懂愛與時間的關係，把未來所有時間可能發生的事都納入決策考慮點，但事實上未來怎樣我們根本不知道，應該珍惜的是當下！」他說真實的自己，就是個活在當下的人，他更在意兩人之間的流動是什麼，而不在於有沒有「結婚」。

他透露當初與「蕾媽」交往時本來就沒有想過要結婚，只是意外有了小孩後，覺得好像要結婚才能對大家交代，其實蕾媽也不太重視結婚這件事，所以每年到了4月24日結婚登記這天，兩人常常都忘記，可能到了晚上才猛然想起，然後忍不住相視大笑，他們也從來沒有為了這一天特別做些什麼，只有一次蕾媽問說「那要不要點一份麥當勞來慶祝」，「因為她小時被過度壓抑，長大後想要開心時就會點麥當勞！」

而一家四口開著露營車旅行、在全台各地借宿的生活也即將暫告一段落，他透露已決定定居台中，只是未來居住的房子形式還不確定，目前仍借住在粉絲提供的空屋。之所以選擇台中，除了天氣好，「主要是因為那間學校說服我們，那是一家從幼兒園到高中都有的教育體制，我們跟校長聊過、跟家長相處過，也一起參與活動，且幾年前在紐西蘭時我們就知道這教育體系，也參觀過學校，所以這次決定留在台中讓小孩就學，然後我就可以出來拍戲了」。

他笑說，很多人都以為是他拖著蕾媽和兩個小孩展開這樣居無定所的旅行生活，其實真實狀況反過來，是蕾媽推著他做這件事。雖然女兒蕾蕾適應得很好，但他發現巨蟹座的弟弟需要安穩的環境，因為資訊量太多以及生活的太多變動，會反映在他的消化系統跟身型，每次只要移動到另一個陌生地方，弟弟沒有時間沈澱消化，就會緊繃，然後便秘，進而影響他的消化系統，所以處於過瘦的不太健康狀態。過去幾個月，他不斷在說服蕾媽應該要定下來，進入一個規律的生活狀態，但射手座的蕾媽野心與想要自由的心還沒有被滿足。隨著他近期推出新作後，也強烈地想要復出拍戲，一家四口也決定真正定下來。

他過去五年只有客串兩、三部戲，《戒指流浪記》是他沈寂五年之後首度主演的戲，坦言因為角色難度高，因此花了兩三倍的功夫與時間準備，甚至覺得自己可能有點過頭，「因為奕之這角色有點過度聰明自信、太有邏輯，溝通模式不是正常人，處在一個懶得跟世界交流的狀態」，他事前就透過管道跟四位真正的「精算師」聊過，發現能取得這項最難考的專業國際證照的人，果然都是頂尖聰明自信，他也深入了解他們的感情婚姻觀，發現真的與劇中角色滿相像；他拍攝前也看了很多影視作品，後來發現《模仿遊戲》的主角就是他想要表達的「奕之」，所以後來一直參考並複習這角色的狀態。

拍攝過程中，入戲頗深的他也確實曾把「奕之」的情緒與狀態帶回家，「奕之事很討厭小孩的，所以一度回家後看到小孩的種種愚蠢舉動時，會產生『浪費我的時間、受不了』等奕之會有的情緒。直到後還跟角色非常熟了，可以自由在宥勝與奕之之間切換時，才緩解」。為了讓他專心拍戲，曾是他經紀人、很瞭解他工作狀態的老婆也幾乎沒到現場探班，「蕾媽在我拍這部戲時，絕對不見予晞，就怕影響到予晞，直到殺青日、最後一天才出現」。

(中時 )