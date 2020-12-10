美國準總統拜登，將在明年1月上台，但被現任總統川普攪亂的「美中台關係」將如何發展仍為兩岸矚目焦點，中國大陸北京航空航天大學王湘穗教授在一場演講中表示，中美之間仍有兩處競爭界線不會被打破，「第一，是兩大國不會開戰，第二，是不會爆發核戰」。

據陸媒《觀察者網》10日報導，王湘穗近日在一場線上論壇中，對中美關係發表個人觀察，他說，中美關係2020年後已進入了一種「螺旋式下降」，之所以會出現這些惡化的情況，包括了4大面向，「地緣經濟的利益爭奪、世界格局的變化、政體模式文明的衝突」，且還有「種族鬥爭」的問題，是多種因素長期互動的結果。

王湘穗提到，美國內部的種族情緒矛盾是非常深的，甚至可能影響了一部分中美關係，他指出，美國國務院的政策規劃主任斯金納(一位黑人女性)，在今年的一場公開演講上提出，「中美間的爭鬥，是兩個文明和兩個人種間的爭鬥，意即中國人是黃種人，而美國自己是白種人」。

王湘穗認為，中美關係的惡化，還包括疫情對經濟的影響， 過去一年因為疫情，的確讓美國元氣大傷，可預期，拜登要面對的問題，首先就是美國大選的黨派分裂，再來是失控的疫情，還有馬上就要面對的蕭條的經濟。拜登的「中國政策」仍以遏制為主，藉由更少地中美合作，進行部分脫鉤，來達到全方位、多領域的國家同盟來遏制大陸。

(中時新聞網)