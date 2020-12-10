第52頻道的中天新聞台，即將於12日凌晨正式於有線電視系統停播，各界質疑標榜民主自由的台灣，言論自由是否仍然存在，對此台中市議員林碧秀，指出台灣將淪為一言堂的專制政府，關中天絕對是蔡英文政府，最大的損失。

10日適逢國際人權日，2天後中天即將關台，引來各界批評執政黨綠色獨裁，封殺新聞自由、言論自由；台中市議員林碧秀指出，至從消息傳出，服務處常有民眾來抱怨，早期民進黨的前輩，為了言論自由，犧牲奉獻、努力不斷，終於上台執政，但執政了卻一改初衷，容不下不一樣的聲音，過去國民黨執政時，三立及其他對立的電視台，國民黨也沒有關掉它！

林碧秀指出，多元民主的國家，本來就要有不同的聲音，讓人民可以選擇，而且媒體還有教育的功能，例如現在小學沒有特別強調禮義廉恥，小學生也就不懂，媒體是民眾最大認知社會的來源，民眾長期只接受一言堂的媒體內容，會失去思辨的能力，台灣前途堪憂。

林碧秀表示，政治人物對不同理念的支持者，要虛懷若谷，廣納建言中，求取進步，這才是真正偉大的執政者所該抱持的態度，因此而為國家努力，邁向國際。但現況已是專制獨裁時代，只能說他的好，不能點出他的錯，是非已不分，中天被關，將是蔡英文政府最大的損失。

林碧秀接著指出，面對民進黨早期服膺的自由民主理念，中天關台事件，也讓民進黨地方民代，很難面對來自支持者的質疑，認為中央怎麼這麼沒有肚量，當年國民黨執政，民視、三立也沒關，為何蔡英文執政沒幾年，就容不下中天？

(中時 )