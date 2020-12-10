度假租屋網站Airbnb預計10日上市，外媒引述消息人士表示，Airbnb將以每股68美元售股，遠遠高於先前預估的價格區間。此外，餐飲外送平台DoorDash與人工智慧軟體公司C3.ai雙雙於9日掛牌，上市首日股價分別較發行價狂飆85％和120％。

據熟知內情人士透露，Airbnb股票首次公開發行（IPO）價格將在68美元，大幅高於該公司先前預估的56至60美元價格區間。依照完全稀釋股數計算，最新價格將讓Airbnb的估值達到470億美元。

總部設於舊金山的Airbnb 10日以股票代碼「ABNB」，在那斯達克交易所上市。儘管新冠肺炎重擊Airbnb業務，不過該公司快速走出公衛危機，上季呈報淨利2.19億美元，營收13.4億美元。

另一方面，DoorDash在掛牌前一日將IPO價格調高至102美元，高於先前預計的價格區間90至95美元。掛牌首日以182美元開始交易，終場收在189.51美元，較發行價暴漲85％，讓市值一舉來到602億美元。

DoorDash 9日以股票代碼「DASH」在紐約證交所上市，高盛與摩根大通為其主要承銷銀行。軟體銀行（Softbank）為DoorDash最大股東，持有約20％的股權，其次為紅杉資本（Sequoia），持股比例為16％。

C3.ai 9日亦在紐約證交所上市，以每股100美元開盤，終場收在92.49美元，較42美元發行價飆漲120％。

C3.ai的策略夥伴微軟同意以IPO價格購買價值5,000萬美元的C3.ai股票，C3.ai上市帶給微軟一筆帳面利得。

DoorDash和C3.ai 9日掛牌為美國IPO市場旺季揭開序幕，Airbnb隔日也將前進公開市場籌資，電商平台Wish IPO將於下周登場，金融科技公司Affirm與兒童電玩軟體公司Roblox預計年底前上市。

(工商 )