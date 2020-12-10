看好無線接入網走向虛擬化（vRAN），即將帶來基地台百花齊放的大商機，台揚（2314）積極布局白牌商機，終於捎來好消息，8日經Dish Networku官網發布訊息證實，台揚已成功完成5G場域驗證，未來將跟進展開網絡布局，業績有望在明年放光明。

台揚近日捷報頻傳，繼日前傳出取得微軟創辦人比爾蓋茲投資的Kymeta大單，成為台灣網通廠中，少數可以通吃Space X、OneWeb、Kymeta三大衛星廠訂單的廠商，不僅如此，近日市場又傳言，台揚已拿下美國衛星廣播服務商Dish Networku的5G O-RAN RU（無線電單元）訂單。

不過這次倒是所言不虛，經查Dish Networku在八日的官網中已證實此事，並公開表示，已採用台揚開發、符合O-RAN要求的FDD技術，順利完成了5G場域驗證。

台揚今年好消息不斷，然因新訂單效益尚未在今年發酵，再加上受到疫情影響，今年營運表現仍不盡如人意，11月營收3.47億元，仍較去年同期的5.54億元下滑37.32％，累計前11月營收35.81億元，亦較去年同期的53.49億元下滑33.05％，前三季仍難逃虧損的命運，每股淨達0.24元較去年同期的每股淨損0.09元虧損持續擴大，不過，值得一提的是公司因產品組合優化，毛利率已見到好轉，前三季平均毛利率為19.25％，較去年同期的17.14％，增加2.11個百分點，今年第二季單季毛利率更少見的看到二字頭，以21.61％創下近期新高。

(工商 )