今天是世界人權日，時力立委邱顯智、陳椒華等人今日舉行「土地徵收條例回歸憲政公聽會」，討論土地徵收相關議題，陳椒華表示，現行的土地徵收條例有很多不當徵收的情形，將會在公聽會後提出關於《土地徵收條例》的修法版本，呼籲政府正視土地及居住人權。

陳椒華指出，時力提出的修法版本將有五大重點：第一、將土地徵收限縮於公共事業，解決以公共利益之名浮濫徵收的問題；第二、強化土地徵收審議的獨立性，使審議的過程更具獨立性及中立客觀；第三、廢除區段徵收制度；第四、全面辦理行政聽證，踐行正當法律程序；第五、強化公益性及必要性的標準。

國際人權委員也將於明年1月第三度審查台灣的兩人權公約施行狀況，政大地政系教授徐世榮說，3年前審查時，國際人權委員會關注最多的就是徵收重劃造成的人權迫害，當時蔡英文總統承諾會將國際人權委員會的建議當成台灣實施人權的地板，但3年來的土地徵收更多，很遺憾人權迫害的課題在土地徵收更加嚴重。

土地正義行動聯盟理事長陳致曉表示，台灣目前至少有20萬人遭到迫遷，相關法案卻還是停留在20年前的水準，過區段徵收強制重劃獲得的金額，甚至達到預算的1／2到1／3，在在都是對百姓血肉的剝削，此外，許多掠奪的土地都跑到建商的手上，建商控制房價更造成低薪高房價的惡性循環。

邱顯智指出，現行的土地徵收不符合程序正義，許多仍在進行法律救濟程序的土地徵收案，竟然不能暫停執行程序，導致有的個案最後就算勝訴，房子也已經遭拆除，而徵收應該是基於公共事業需求不得已採取的手段，現行的區段徵收卻是在充實國庫，這是對人民最大的傷害。

(中時 )