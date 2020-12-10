北市議員王世堅。（張穎齊攝）

民進黨台北市議員王世堅過去曾表示，若蔡英文總統能連任，他將跳海慶祝，然而，今年3月他跑到台東蘭嶼履行「真男人」的承諾。這一段過程更是引發不少網友關注，對此，他的幕僚則在政論節目中透露當時的一段小插曲，也就是當時其實有兩台機器在拍攝，結果其中一機來不及按下去，王世堅卻已經跳下海。

王世堅曾提過，跳海這樣的政治賭博源起約12年前，當時立委選舉前兩天，國民黨喊要「八仙過海」，就是連自己最深綠的一席也要搶走，所以才會說「國民黨八仙過海，王世堅就去跳海」。

王世堅當時低調於蘭嶼兌現承諾後，就在臉書說自己說到做到不必敲鑼打鼓，尤其是在防疫期間，他相信每句話的背後都有神明，誠信是做人的基本原則。

而王世堅辦公室主任沈志霖10日在政論節目《雲端最前線》中談到這段往事時，他則大讚世堅很勇敢，因為王跳完後，他自己足足跳到第17次，才敢真正跳下海，覺得蠻可怕的；另外，他也透露私下的王世堅有時像是家人、夥伴，也像是一名兄長，常常會給與很多陪伴。

另外，沈志霖也說，王世堅至今仍使用非智慧型手機，每天都得跟他傳很多簡訊做溝通。

(中時新聞網)