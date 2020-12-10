日前台南街頭現身一輛長度50公尺的白色巨型貨櫃車，罕見規格讓路過民眾目瞪口呆，拍照上傳到網路，事隔一日同地點，同樣的貨櫃車再度出現。由於貨櫃車往南科直駛，不少網友也嚇壞表示：「這一撞下去台股就秒跌停了」。

8日清晨，台南網友在中華北路上目擊到一輛長50公尺的巨型貨櫃車，離譜的SIZE引發路人側目，有網友隨即拍下照片、影片PO上網引發熱議。

隔天(9日)清晨，同一名網友在同樣的時間、地點，再度目擊到這輛神秘貨櫃車，連續2天出現也讓網友好奇究竟裡面的貨物是什麼。

根據《ET新聞雲》報導，2輛白色貨櫃車沿途行經北區中華北路、鹽水溪橋、安南區海佃路、府安路口，往南科園區方向行駛，每輛貨櫃車佔據2個車道寬，後方皆有數輛警戒車跟隨並交管。

且近來由於台積電與艾司摩爾(ASML)積極在南科擴展勢力，大型機台不斷被送入內，加上貨櫃車又全都是往南科行駛，不少網友推測裡面運送的應該都是大型精密機台，留言：「撞下去台股就秒跌停」、「半夜運送，就是要保護天價設備」、「應該是晶圓科技機器沒錯了」，也有人打趣說：「應該是運送活體恐龍吧」、「是不是另類魔鏡號」、「台灣要生產鋼彈了」。

(中時新聞網)