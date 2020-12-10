南勢角學園於12月9日下午假竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展」。（竹林中學提供）

南勢角學園於12月9日下午假竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展」。（竹林中學提供）

南勢角學園於12月9日下午假竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展」。（竹林中學提供）

南勢角學園於12月9日下午假竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展」。（竹林中學提供）

金牛迎春、牛轉新機，在全國排球聯賽新北市預賽二連霸的冠軍隊伍─竹林中學排球隊雄壯隊伍的伴隨中，一頭真實大小的金牛進場，揭開南勢角學園年度音樂盛會的序幕，現場各校師生在揮別鼠年，迎接牛年的企盼中，互相祝福，祈願平安。新北市教育局張明文局長也特別親臨現場勉勵南勢角學園七校師生，張局長說，音樂是孩子們最好的終身陪伴，他非常高興能參與盛會，看見七校聯盟分享音樂、藝術的美好。

包括竹林中學、中和國中、興南國小、復興國小、景新國小、中和國小及華夏科大等校所組成的「南勢角學園」，於12月9日下午假竹林中學念台活動中心，盛大舉行「南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展」，節目有直笛、古箏、合唱、打擊樂、弦樂、管樂等表演，還有文學創作、書法、繪畫及攝影作品等靜態展出，七校學子展現各方面才華，進行深度藝文交流；音樂會方面各校團隊均曾獲新北市音樂項目競賽榮獲優等以上佳績，演出相當具有水準。透過悠揚樂聲，於年終歲末傳遞人間美好，淨化心靈。

2020受到疫情的影響，大家都對新的牛年寄予無限盼望，竹林中學特別在南勢角學園年度音樂盛會的開始，以「金牛迎春、牛轉新機」的念想，由一頭「真實」金牛進場，為學園全體師生、為世界的苦難真摯的獻上無限祝福。這頭金牛原為竹林中學通過的新北市參與式預算計畫─越來越愛你活動所製作，在任務圓滿完成、功成身退之後，為南勢角學園音樂會再度上陣，並透過校內美術課程，由竹林同學親手為牠進行金身裝扮，可說資源充分利用，又深具教育意義，更撫慰了人心。

南勢角學園的成立是基於校際策略聯盟的進行、學校與社區的密切合作，透過縱向的整合以及橫向的聯繫，以促進教育品質的提升、群體共同的成長，是全台第一個自主成立的跨校合作聯盟。各校為提供學生展現音樂才華的機會、增進校際間的交流，並希望建立團結和諧的社區，同時提升南勢角地區人文素養，每年特別於年終歲末舉辦聯合音樂發表會，與會的社區各界人士、現場各校的師生，莫不陶醉在這場音樂饗宴和視覺藝術之中。

節目首先由竹林中學直笛隊登場，乾淨的笛聲、整齊的起落，演出相當流暢。接著是興南國小的古箏演奏，傳統音樂的古典情懷，提供不一樣的聽覺感受。景新國小和復興國小的合唱，展現學童稚嫩而純真的嗓音，宛如天籟。中和國中的打擊樂，強烈的節奏，快速輪鼓的變化，令人目不暇給。興南國小、中和國中的直笛，復興國小的弦樂，華夏科大、中和國小的管樂演出，都展現令人驚豔的水準；其中，中和國小壓軸的管樂團演出，陣容龐大，更帶動現場一起律動打起拍子，台上台下互動熱烈。將近兩個小時的音樂盛會，讓現場所有人都享受到難得的藝術展出。

主辦學校竹林中學校長兼南勢角學園會長顏麗珠表示，南勢角學園各校之間透過許多交流合作，促進教育資源的統整，教育與社區更為緊密的結合，也幫助學生家長融入學校教育。這次音樂會和藝文聯展的目的無非是讓聯盟學校彼此觀摩、分享成果，也讓社區在祥和氛圍及美好樂聲中共同感謝這一年的平安幸福，並為來年祝福。

(中時 )