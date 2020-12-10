顯示卡散熱風扇龍頭廠動力科技（6591）11月合併營收1.68億元一舉創下歷年同期新高及歷史第三高，但好業績依然不敵賣壓纏身，10日開盤不到10分鐘就被摜壓到跌停，且一路跌停鎖死到底。

NVIDIA及AMD今年9月相繼推出新款GPU，帶動兩年一波的高階繪圖卡升級潮，在兩大廠新品競出下，身為高階顯示卡用散熱風扇供應廠的動力自然率先受益，繼10月營收以1.71億元拿下歷史新高後，11月營收依然高高掛，以1.69億元拿下歷史第三高，表現雖不敵10月的1.71億元，呈小幅衰退1.21％，但仍較去年的1.14億元，年增48.36％。另累計前11月營收14.3億元，年成長率亦達到33.3％，勇奪歷史新高。

雖然動力11月營收表現依然亮眼，但因營收似有從高檔滑落的跡象，再加上日前才申辦的現金增資發行價僅47元，以9日的收盤價77.7元換算，獲利空間已逾65％，先落袋為安的賣盤傾巢而出，拖累動力11日股價出現崩跌走勢，開盤才8分鐘就被摜壓到跌停，由於變起肘腋，多方來不及應變，終場以跌停價掛出的賣盤仍高掛924張。

法人指出，NVIDIA和AMD9月起競相推出新品，其中NVIDIA繼9月份推出RTX 3090/3080旗艦型繪圖晶片後，又於10月29日及12月2日相繼推出RTX 3070系列晶片及RTX3060Ti系列GPU，AMD也不遑多讓，除於11月18日發佈採用RDNA 2架構及Navi 21核心的新一代6800及6800XT系列顯示卡晶片，12月8日也跟進推出旗艦款的6900XT系列晶片，隨著新晶片相繼問市，下游系統廠商也跟進推出多種不同規格支援NVIDIA及AMD新款GPU的設計款顯示卡，可望成為高階顯示卡用散熱風扇出貨量再添柴火。

動力表示，隨時序進入聖誕消費旺季，加上全球疫情再起，家庭娛樂與在家工作等宅經濟發燒，帶動顯示卡及PC相關用散熱風扇出貨量持續增加，唯目前上游IC及零組件供貨略呈吃緊狀態，部分顯示卡及PC相關散熱風扇出貨將延續至明年初農曆年節，儘管缺料危機再起，但動力對未來營運展望仍持審慎樂觀態度，動力科技指出，明年起各主要晶片廠將推出中低階入門款繪圖晶片，預估將可吸引更多消費者更新升級硬體設備，此外，在利基型風扇方面，5G伺服器及智能家電用散熱風扇預估明年起將進入量產，此外，深耕多時的水冷及車載等高階利基型散熱風扇產品亦可望為明年營運再添成長動能。

(工商 )