麗清（3346）自結11月合併營收4.77億元，創近兩年單月新高紀錄，年增27.68％；累計前11月合併營收達38.44億元，年增3.97％。

麗清表示，受惠步入第四季汽車產業傳統旺季，且11月大陸新車銷售市場實現連續五個月年增率8％左右的速度增溫，帶動主要客戶對於公司旗下LED車燈模組的拉貨力道增加，尤其在新車款廣汽GS4訂單自7月開始加入量產後，催動LED車尾燈需求更為強勁，貢獻公司上海廠產能利用率保持95％以上的水位，是挹注麗清11月營收表現較去年大幅成長27.68％且締出近兩年單月新高紀錄的關鍵。

麗清觀察，今年受疫情影響下各品牌廠商對於今年銷量目標普遍皆下調，但至年底各品牌車廠的促銷策略及新車款也開始加速推出，然目前大陸汽車市場面臨缺工缺料的狀態，汽車產業供應鏈皆謹慎面對2021年新車銷售市場表現與大環境不確定性的因素。麗清指出，面對車用晶片短缺問題，由於公司皆是依客戶年度訂單進行備料，目前料件庫存仍足以支應未來半年以上之訂單，因此，整體營運仍保持良好動能，另一方面，品牌車廠加速發展新能源車、電動車、智慧化等的技術進程，將帶動新車應用LED車燈模組及車頭燈控制器的滲透率提升，有助於麗清整體訂單保持良好的能見度，隨著桃園觀音廠於明年第一季起正式量產且新廠學習曲線爬升，將挹注營收表現正向成長、有機會遞出優於新車銷售市場的成績單。

(工商 )