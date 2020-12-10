半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）10日宣布，董事會通過以不超過新台幣3.93億元，取得銳澤實業不超過55.36％股權，延伸在半導體廠務工程市占率，爭取更多半導體與光電客戶，預期收購效益將自2021年逐步顯現。由於銳澤客戶群包括台積電、美光、力積電、長江儲存等兩岸半導體大廠，透過入主銳澤也意味著朋億擠身台積電供應鏈。

朋億10日公布2020年11月合併營收達新台幣2.88億元，受惠高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程施作進度逐步回升，帶動11月營收較上月成長43.87％，累計前11個月合併營收達34.58億元，較去年同期減少14.8％。

朋億10日宣布，董事會通過以不超過新台幣3.93億元，取得銳澤不超過55.36％股權。其中以不超過新台幣2.80億元投資銳澤現金增資案，取得銳澤不超過8,500張普通股；另外朋億以新台幣1.13億元購買銳澤原股東持有3,125張普通股。

朋億表示，雙方策略合作、資源整合，墊高朋億整體產業競爭力，挹注整體營運良好動能，並創造更高的公司價值回饋全體股東。

銳澤成立於2007年11月，提供高品質、高可靠度及快速反應之工程服務。結合業界專業人員，專精於設計規劃能力、施工管理、強化成本控管優勢，取得兩岸半導體大廠工程施作實績。據了解，銳澤客戶群包括台積電、美光、力積電、長江儲存、合肥長鑫等。

朋億表示，雙方達成深度策略合作，不僅在經營理念、策略合作方向具有高度共識，更重要的是期許在市場業務、工程施作技術及拓展產業領域客戶等資源整合綜效。其中，銳澤主營服務項目以氣體設備與工程服務為大宗，可有助於進一步完善朋億整合服務，深化半導體、光電等產業領域客戶訂單需求，擴大兩岸高科技市場營運利基，結盟綜效最快於明年起逐步展開。

展望2020年第四季，朋億仍持審慎保守看法。雖然中國半導體產業客戶訂單工程進度短期放緩，惟持續看好中國政府長期發展科技自主方向不變，全球半導體資本支出成長，帶動新廠、增設產能擴建趨勢，再加上看好與銳澤展開擴大合作，可以增進台灣接單動能。

(工商 )