台灣智庫歷任民選總統最新民調出爐，稱68.1%民眾肯定李登輝對大陸戒急用忍政策。資深媒體人陳揮文直指，問錯人了，你要去問台商、要去問真的跟「戒急用忍」有關的人。

台灣智庫發布歷任民選總統最新民調，也針對李登輝的戒急用忍政策進行調查，顯示獲68.1%的民眾肯定；並指國民黨支持者中，也有49.5%肯定「戒急用忍」政策。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中表示，台灣智庫董事長是林佳龍，他是創辦人之一，自從李登輝去世後，他一直在做「李登輝學」，台灣智庫發布的歷任民選總統民調68.1%的人認同李登輝的「戒急用忍」，陳揮文認為，問在台灣的人戒急用忍不準，要去問台商、要去問真的跟戒急用忍有關的人。住在台灣的人，戒急用忍雖有影響，但影響不大。

陳揮文接著表示，應該去問台塑集團創辦人王永慶，王永慶當年的海滄計畫弄得雞飛狗跳。68％的人認同李登輝的「戒急用忍」，「戒急用忍」是什麼？你答得出來嗎？你答得出來才能告訴我你認不認同。這種民調的意義是什麼？林佳龍就是在帶風向。

陳揮文指出，民選總統評價比一比，李登輝贏過蔡英文、馬英九、陳水扁，蔡跟馬是二、三名之爭，民調最後一名都是陳水扁。他不禁反問：「陳水扁如此討林佳龍厭嗎？」

(中時新聞網)