韓國男子偶像團體WINNER成員Mino（宋旻浩）出道就以音樂天分和時尚品味，被視為天王GD權志龍接班人，也是當地超夯綜藝節目《新西遊記》固定班底，累積超高人氣；近日節目官方IG釋出一張Mino和大前輩姜鎬童的貼臉合照，臉部尺寸一對比衝擊畫面網友都嚇壞了。

綜藝節目《新西遊記》已經來到第8季，成員有姜鎬童、李壽根、水晶男孩的殷志源、Super Junior的曹圭賢、Winner的Mino和Block B的P.o.（表志勳），每每一播出都引起熱烈討論；而官方IG也不時釋出成員們各種幕後花絮，今（10）日公開一張姜鎬童和MINO貼臉合照，大多數觀眾都知道姜鎬童臉很大，但沒想到一對比，他的臉幾乎是2個Mino的臉，畫面相當震撼。

近日節目官方IG釋出一張Mino和大前輩姜鎬童的貼臉合照，臉部尺寸一對比衝擊畫面網友都嚇壞了。(圖/ 摘自新西遊記官方IG)

粉絲也紛紛嚇得直說，「還以為加了大頭特效」、「這是S和XXXXL吧」、「知道姜鎬童臉很大，但沒想到是如此大」、「還以為只有我嚇到，看到大家的留言我就安心了」、「Mino看起來好像爸爸跟小朋友啊」。

姜鎬童原本是摔角選手，退役後轉戰演藝圈，目前是韓國頂尖主持人之一，而身材依然維持相當壯碩，Mino則是作為偶像，不時得減重保持纖細體態，因此兩人的臉蛋一對比才會那麽震撼。

(中時新聞網)