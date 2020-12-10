入冬後清晨夜晚低溫已成常態，濕冷的天氣讓許多人前往火鍋店報到。台人一年四季都愛吃火鍋，尤其冬天各火鍋店更是一位難求。不過吃火鍋可要當心吃進邪惡的「吸納三寶」，營養師提醒，火鍋店3種食材若吃太多，恐毀了健康。

火鍋店百百種，很難想像在各類鍋物中，最吸納的食材竟然是被公認為健康的「絲瓜」。根據《健康2.0》報導，國泰醫院營養師張斯蘭表示，「瓜類」是火鍋中的隱藏邪惡食材第一名，緊接著是「豆製品」和「菇類」。

【TOP1瓜類】

在瓜類中，以絲瓜和蒲瓜都很會吸收湯汁，不過以絲瓜較為常見，若選擇高鈉的湯底，那麼吃一片絲瓜就等魚喝了一大口高鈉湯。根據檢測顯示，生絲瓜鈉含量每百克為0.3毫克，下鍋煮後增為34.8毫克，鈉含量相當增加了116倍；「蒲瓜」則更高，鈉增量為148倍。

【TOP2豆製品】

豆製品同樣超會吸油、吸納，尤其是炸豆皮。資料顯示，乾的炸豆皮下煮前每百克鈉含量1.2毫克，煮後鈉含量為93.3毫克，鈉增量高達75倍。另外，常見的凍豆腐，在下煮後的鈉增量約為7倍。

【TOP3菇類】

香菇、杏鮑菇、金針菇等菇類被認為是健康的火鍋食材，不過當菇類下鍋後，每根菇的皺褶都會吸滿湯汁、辣油，可說是「吸好吸滿」，煮後的納增量分別為84倍、70倍和52倍。

最後張斯蘭提醒，其實蔬菜、豆腐類都還是很健康的食物，除了腎臟病和心律不整的患者要注意外，多吃蔬菜絕對是多多益善。雖然「吸納三寶」納增量超高，但重點還是在於選用的湯底健不健康。張斯蘭指出，吃火鍋時，湯底不要加鹽、少配沾醬。至於最好的喝湯時機，則是在食材未丟入鍋前；開始汆燙食材後，建議就不要再飲用湯底。

(中時新聞網)