旺旺集團董事長蔡衍明。(取自蔡衍明臉書)

NCC不予中天新聞台換照，中天新聞台向北高行聲請假處分，卻遭法院駁回，執照12月11日到期；中天新聞台宣布，直到11日(五)晚間23：59：59，主播將不斷電播出，與觀眾徹夜暢聊。旺旺集團董事長蔡衍明今(10日)晚間在臉書感謝中天同仁們表現出來的認真、團結與韌性，讓他真的好窩心、很感動，更是驕傲！

今天是國際人權日，蔡衍明今晚在臉書寫下心情，他透露心情很沉重跟惆悵，衷心期盼司法是公平正義的最後一道防線；他也說，今夜雖然是落著小雨的暗暝，但中天的光不會滅，相當感謝到中天大樓前支持的鄉親朋友們，也提醒大家務必保暖，更不要淋雨。

蔡衍明文末更寫下，「國際人權日，台灣加油！中華民國加油」。這篇貼文曝光後，引起許多網友們關注，不少人留言為中天加油：「中天人威武不屈勇抗暴政，喚醒民眾，點燃新的社會改造運動！旺董加油」、「旺董不要難過，有幾百萬人支持旺董跟中天 」、「不會離開！在海外的朋友們！永遠支持中天」。

(中時新聞網)