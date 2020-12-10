興櫃餐飲公司乾杯（1269）11月自結合併營收2.38億元，較去年同期2.43億元，下滑1.98％，仍為歷史第二高；累計1月至11月自結合併營收24.96億元，為歷史第三高。由於去（108）年底出售持有100％股權的乾杯速食股份有限公司，自109年1月起不再列入合併營收，因此11月合併營收微幅衰退。展望後市，為滿足消費者多元需求，集團多管齊下全力搶攻聖誕、跨年連假聚餐商機，並推出頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍寵物市場，有望帶動12月營收成長。

11月氣溫驟降，帶動鍋物需求攀升，乾杯集團旗下品牌黑毛屋、麻辣45等鍋物事業表現亮眼，和牛鍋物專門店「黑毛屋本家」及「黑毛屋」分別以「秋蟹」、「柚子」等當季食材，推出「玫瑰膏蟹和牛鍋單人套餐」與「柚子白味噌鍋」，兩者於11月熱賣超過4,000份，帶動業績較去年同期成長超過1成；同樣受惠氣溫轉涼，「麻辣45」坐擁45樓高空美景，11月晚餐時段來客數更較平時成長超過1成，其中富有「麻辣4寶」之稱的牛舌、毛肚、鴨腸、黃喉，以及貢菜、麻辣串串、重慶炸酥肉等配料，皆是店內暢銷品項。

乾杯集團於9月推出台灣事業會員「KANPAI GO！CLUB」，目前會員人數已突破10萬人，超前達成年底六萬人目標。此外，乾杯集團也於11月30日與7-ELEVEN推出聯名鮮食，運用超商通路規模，讓消費者可掃描全台7-ELEVEN商品貨架插卡上的QR Code，進入網頁完成會員註冊，帶動會員數成長。

緊接著進入12月，掌握年末聖誕、跨年、尾牙等商機，乾杯集團旗下五大品牌紛紛推出節慶大餐，即日起開放跨年場次訂位，並延長營業時間，集團將於年底一口氣滿足燒肉控、火鍋控的用餐需求；此外，乾杯集團也於今（10）日宣布，推出頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍寵物市場，以「牛肉」、「寵物」雙專業背景，聯手寵物食品專業的製作廠打造「人可食用肉品規格」、「100％天然無添加」頂級寵物食品，推出四款市場少見的「澳洲牛舌製」寵物零食、鮮食，期望透過多重努力拉抬營收，有望再創下半年以來營收高峰。

(工商 )