日本伴手禮企業紅馬-KY（2928）11月營收5.4億元，較上個月增加20％，已連續兩個月營收增幅逾兩成，年減18.75％，累計今年前11月營收50.1億元、年減1.77％。展望後市，聖誕與跨年是送禮旺季，紅馬-KY持續推動年終送禮與年菜訂購等優惠促銷活動搶商機，故鄉納稅與伴手禮2大業務成長動能均可期。

因鄉納稅業務進入旺季，及「Furusato 360」的跨平台效益持續發酵，紅馬-KY故鄉納稅業務營收較上個月增加23％，彌補旅行用伴手禮銷售業績受疫情之影響。而紅馬-KY10月與11月故鄉納稅業務的月增率均超過20％。

紅馬表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷是公司今年營運發展的一大重心，目前該平台已與超過16個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，今年1-11月故鄉納稅回禮商品的網站刊登數量已較去年大幅成長45％。

紅馬-KY與入口網站推廣故鄉納稅的創新合作模式亦是有助於故鄉納稅業務成長。公司近期與日本第二大信用卡公司Saison Card合作，在Saison Card官方網站上推廣故鄉納稅業務，讓會員可同時使用信用卡及點數支付故鄉納稅捐款，以換取回禮商品。自10月份Saison Card加入「Furusato 360」平台以來，已創造1.2億日幣的故鄉納稅捐款實績。預估12月份進入故鄉納稅年底截止及年終送禮旺季，各大入口網站紛紛推出各項年終優惠促銷活動，將可望帶動故鄉納稅業務再創佳績。

紅馬-KY 11月伴手禮業務較上月減少約32％，主要受到日本新冠肺炎疫情升溫，及日本政府所主導的「次世代住宅POINT」優惠措施告一段落所影響。公司目前積極推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等利基型伴手禮業務，降低旅行用伴手禮受疫情之影響。

紅馬-KY近期聚焦故鄉納稅業務發展，持續尋求與其他入口網站的合作機會，並提供地方自治體從故鄉納稅商品規劃、銷售、物流、申報、到客戶服務等的一站式服務，以進一步提升紅馬在地方自治體的滲透率；伴手禮業務方面，將搶攻伴手禮電商業務及發展企業年節禮品市場；在新事業體發展方面，受惠疫情帶動宅經濟發燒，產地直送電商平台「OWL」的個人及家用會員數明顯增長；電競賽事場館「REDEE WORLD」亦轉型為線上電競比賽的直播專用場地，瞄準家庭娛樂商機。紅馬表示，短期內雖然無法期待整體經濟環境的好轉，公司對於故鄉納稅、伴手禮及新事業體均積極調整發展策略，預估待疫情趨緩，公司整體營運可望重回成長軌道。

(工商 )