有些生肖個性大方，在錢財方面也不吝嗇，經常為親友付出很多，在旁人眼裡，或許會覺得太傻，但不斤斤計較的他們，由於不拘泥眼前的個人私利，間接累積不少人脈，在人生的道路上，當初接受幫忙的人，反而成為他們命運上的助力，近日《搜狐》分享做人越大方，命運越順的3個生肖。

第一名：生肖雞

生肖屬雞的人個性圓融，而且善於交際，在金錢上的處理，也非常的大方，不會吝嗇投入社交，認為有付出才會有回報，也因此慢慢建立起人派，儘管經常需花很多錢來維繫人際關係，但實際上，他們從中獲得的反而更多，命運也因此越走越順遂。

第二名：生肖虎

生肖屬虎的人有遠見，並不會被眼前的蠅頭小利而誘惑，天生擁有敏銳的商業嗅覺，若看到有前途的項目，他們絕對願意花錢投資，而在做人方面，他們也非常大方，因此擁有好人緣，付出後的回報也很豐厚，使他們的事業成功率跟著提升。

第三名：生肖龍

屬龍的人性格大器，不喜歡與人計較雞毛蒜皮的小事，對於事情也很有遠見，在花錢方面，抱持財散人聚的理念，在各地都擁有好朋友，人脈非常的廣，而面對值得投資的項目時，他們也會選擇放長線釣大魚，不會急於獲取眼前的小利，最後的投資回報往往都很豐厚。

(中時新聞網)