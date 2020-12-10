邱偲琹與譚艾珍、賀軍翔等資深前輩對戲收穫多。（三立提供）

邱偲琹飾演飾演精神失常病患。（三立提供）

邱偲琹10歲參加歌唱比賽，19歲就獲得《金穗獎》最佳演員獎，今年才22歲的她，近來勇於嘗試各種角色，除了在電影《親愛的殺手》大膽挑戰露點的情慾戲，在台視、三立《天巡者》裡飾演因遇到渣男而飽受折磨精神失常，遇到刺激就會歇斯底里的角色，和劇中奶奶譚艾珍、爸爸尹昭德有濃郁的親情戲，演技自然真實，情緒收放自如，在現場的工作人員都感動到哭，連導演都直誇她演得很好。

邱偲琹劇中誤交渣男男友被肆意散布謠言，讓她遭受校園霸凌，導致身心受創，被送入療養院治療。邱偲琹回憶剛出道時，也曾遇過網路霸凌，當時看到酸民留言的第一反應是大哭，隨著經驗累積，她學著告訴自己不需要太在意，現在會盡量少去看留言。

劇中遇到渣男，在現實中她對愛情有著自己的獨特觀點，「人都會犯錯，我也會犯錯，因此不管發生多嚴重的狀況，我都會給對方三次改過的機會」。

為揣摩精神失常，邱偲琹特地上網參考精神病患發病的影片以及文章，像是發病時身體會呈現什麼姿勢、表情，還會在家對著鏡子練習。她表示，在病床上發瘋那段拍了很多次，大家很擔心她會力氣用盡或聲音叫到倒嗓，一直問她需不需要水，還怕她情緒太崩潰會收不回來。

她這次在劇中和許多大咖資深演員對戲，透露以前都是從電視機看到偶像劇始祖賀軍翔，從沒想到竟有一天可以和他對到戲，她笑說：「有種很奇妙的感覺！」最讓她印象深刻的是看到賀軍翔專注在工作上的神情，以及他親切分享自身經驗，都讓她眼睛為之一亮。

邱偲琹和戲裡的奶奶譚艾珍有一場要與爸爸尹昭德道別的戲，那是她進組後的第一場戲，當時覺得壓力很大，哭不出來，尹昭德就在她旁邊很有耐心地跟她分析角色，幫助她迅速進入狀態，譚艾珍則握著她的手，一直鼓勵她「放鬆」，在排練時，邱偲琹也會借助譚艾珍、尹昭德的擁抱，去感受一家人的情感，透過這些方法，那場戲令在場工作人員感動到頻頻拭淚，連導演都對她的表現讚譽有加。

(中時 )