美國有線電視新聞網(CNN)報導，法國武裝部隊軍事道德委員會8日公布報告，批准法軍研發「仿生士兵」。儘管美國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe) 日前披露，大陸已對共軍進行人體實驗，以培育出擁有生物超強能力的「超級士兵」；不過，法雖在研究上緊追大陸之後，但仍堅守人道主義與社會道德價值觀。

該份報告指出，藉由醫療、人造器官與植入裝置的輔助，進而改善士兵「身體、認知、感知與心理等的能力」；甚至，讓士兵擁有定位追蹤或與武器系統、其他士兵連結的能力。

此外，這次批准的其他研究，還包括以醫療介入阻斷痛感、壓力與疲勞，以及強化士兵心理韌性好讓其順利挺過遭俘虜的日子。

不過，相較於美國日前爆料共軍正進行人體實驗，期望能打造出具有生物能力的「超級士兵」；武裝部隊道德委員會則堅稱，身處充滿挑戰的戰略環境之中，法國在追求「武裝部隊作戰優勢」的同時，也會遵循「軍事相關法規、人道法以及我們社會的根本價值」。

美國陸軍「戰鬥能力發展指揮部」士兵中心推出的影片，介紹未來士兵在結合仿生等技術下，在戰場能發揮何種功能。

因此，如果士兵身而為人的「人性」與控制武力的使用會受到影響，則禁止任何人體改造。比如，植入感知裝置讓士兵的自由意志運作受影響，或相關改造影響其與民間生活的整合，都在禁止之林。

法國國防部長帕利(Florence Parly)表示，「侵入式」強化能力如植入裝置，目前仍不在研發計畫之中。「但我們必須明白地了解，不是所有人都與我們擁有相同的顧慮，我們仍須為這樣的未來做準備」。

但是，法方這次開放已為未來研發埋下無限可能。帕利表示，相關研發不容認何因素的阻攔，並依據未來發展狀態定期重新評估與調整。

國防道德委員會成立於2019年年底，由來自各領域的18人組成，以釐清科學與科技的潛在軍事運用所產生的軍事倫理問題。

事實上，克里夫日前在《華爾街日報》爆料，指稱中國大陸對美國與世界的威脅與其軍事科技，世人應予以充分關注。

他表示，美國情報已掌握共軍正進行人體實驗，希望能發展出擁有生物特性能力的士兵。北京在追求權力的道路上不受道德的約束。不過，大陸已否認此一說法，並呼籲「美國政客應停止生產與散播政治病毒與謊言」。

早在2016年，CNN就報導美軍重金砸下數百萬美元購買先進植入裝置，使人腦能直接與電腦通訊。美國「國防先進研究計畫局」(DARPA)期盼，植入裝置除讓人腦直接與電腦互通有無外，還可讓戰鬥中失明與失聰的士兵能重見光明與重獲聽力。

(中時新聞網)