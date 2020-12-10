體育署署長張少熙。（陳筱琳攝）

台北市和新北市共同主辦2025世界壯年運動會，體育署署長張少熙表示，雙北提出17億台幣補助計畫，中央這邊會是最後定案的規劃來提供補助，最多補助到申請金額的40％。

今天台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和國際壯年運動總會（IMGA）會長凱・荷姆（Kai Holm）、IMGA執行長詹斯・荷姆（Jens V. Holm）跨海連線分享舉辦這項賽事的決心，並進行視訊簽約儀式，期許透過運動交流促進不同國家人民的互動、帶動運動觀光經濟。

這場視訊簽約包括教育部部長潘文忠、體育署署長張少熙及各單項運動協會代表出席，會後張少熙表示，雙北提出17億的預算，其中3億是硬體的部分，但這項賽會的前提是不補助硬體，主要是不希望主辦國還用很多的經費在硬體上，因此扣掉這3億，提出的17億預算變成14億，從這裡面體育署依照中央的規定，最高就是補助40％，體育署這邊也會看了計畫書再妥善評比。

世界壯年運動會雖然有競技成分，不過參賽者多會攜家帶眷與賽，因此氣氛比一般綜合運動賽會更輕鬆活潑，也比較不在意成績高低，張少熙補充，會請署內相關組別看能否有所著墨，把國內運動產業、運動觀光一起提升上來。

世界壯年運動會參賽者年齡限制在30歲以上，張少熙也符合參賽標準，他笑說：「有機會是很樂意跟隨侯友宜、柯文哲兩位市長的腳步一起來參加，我想這是一個非常特殊的運動會，也歡迎國人一同參與，把這個賽會辦得更有聲有色，中央跟雙北市都有信心辦理一個歷屆最好的世界壯年運動會。」

(中時 )